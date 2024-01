Am Sa. 06.01.2023 zwischen 10:10 – 12:00 Uhr kam es vor der Matthiaskirche in Bad Sobernheim zu einem Diebstahl eines E-Scooters.

Symbolbild Foto: dpa

Bad Sobernheim (ots) –



Am Sa., 06.01.2023 zwischen 10:10 – 12:00 Uhr kam es vor der Matthiaskirche in Bad Sobernheim zu einem Diebstahl eines E-Scooters.

Der entwendete, anthrazitfarbene E-Scooter war vor dem Haupteingang mit aktivierter Wegfahrsperre abgestellt und wurde durch unbekannte Täter entwendet. Aufgrund der Wegfahrsperre wurde der E-Scooter vermutlich geschoben oder getragen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn unter Tel.: 06752-1560 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell