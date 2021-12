Diebstahl eines E-Scooters

14.12.2021, 15:45 Uhr, bis 14.12.2021, 16:00 Uhr Ein 32 jähriger Mann aus Bingen stellte seinen schwarzen E-Scooter „Xiaomi Mi Scooter 1S“ in der Haupteingangsschleuse des Rewe-City Centers ab. Seinen schwarzen Rucksack, mit Mützen als Inhalt, ließ er am Scooter zurück und begab sich in ein Ladengeschäft.

Der E-Scooter wurde mittels App für eine Fremdnutzung gesperrt. Als der Geschädigte nach etwa 15 Minuten zurückkehrte, stand der Roller nicht mehr am Abstellort. Der Scooter Eigentümer gab an, eine männliche Person sei auf dem E-Scooter in Richtung Kulturzentrum davon gefahren. Er habe den Roller zweifelsfrei den seinigen erkannt. Es handelte sich um eine dunkelgekleideten Person mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.



