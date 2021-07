Bingen

Diebstahl einer Metalltür

In der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 24.06.2021, 16:20 Uhr, wurde in mitten der Fußgängerzone in Höhe des Bekleidungsgeschäftes NewCity Fashion eine metallene Tür abmontiert und entwendet.