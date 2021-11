Diebstahl einer Gartenlampe

Im Zeitraum 13.11.14.11.2021 wurde durch eine oder mehrere unbekannte Personen eine Lampe im Garten eines Anwesens in der Rottmannstraße abmontiert und entwendet.

Kirn, Rottmannstraße (ots) –



Im Zeitraum 13.11.-14.11.2021 wurde durch eine oder mehrere unbekannte Personen eine Lampe im Garten eines Anwesens in der Rottmannstraße abmontiert und entwendet. Aufgrund der Situation vor Ort ist davon auszugehen, dass bei der Tat Werkzeug verwendet wurde.

Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten, werden an hiesige Dienststelle erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell