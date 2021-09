Hochstetten-Dhaun

Diebstahl des Ortsschildes; Zeugen gesucht!

In dem Zeitraum vom 30.08.2021 bis 10.09.09.2021 wurde das Ortsschild im Ortsteil Hochstädten am Ortsausgang der K 9 in Richtung Martinstein von Unbekanntem Täter entwendet.