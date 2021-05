Diebstahl aus Privat-Garten

Bingen (ots). Bingen, 16.05., Prinzenkopfstraße, 23:45 – 23:53 Uhr. Ein Amtsbekannter ohne festen Wohnsitz gelangte auf ein frei zugängliches Privatgrundstück über einen PKW-Stellplatz neben dem Haus. Dort befindet sich neben Pool und Whirlpool auch eine Bar, ein Grill und weitere Gegenstände. Der Sohn des Hauseigentümers wurde per Handy alarmiert und begab sich sofort in den Garten. Er brachte den Eindringling zu Fall und fesselte diesen mittels Kabelbindern; noch bevor die Streife eintraf. Der 37-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell