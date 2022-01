Diebstahl aus Kfz

Bingen (ots).



Bingen, 19.01., Fruchtmarkt, 20:00 Uhr – 20:45 Uhr. Ein Mann meldete einen gestohlenen Rucksack aus seinem schwarzen Audi E-tron GT im genannten Zeitraum. Gegen 23:06 Uhr wurden die Beamten dann zu einer Ruhestörung in die Bahnhofstraße gerufen. Ein volltrunkener Obdachloser klingelte Sturm in einem Hausflur und verhielt sich aggressiv. Er trug einen Rucksack, der sich als der zuvor gestohlene herausstellte. Ein Teil des Inhalts fehlte bereits.



