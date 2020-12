Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 11:10 Uhr

Waldalgesheim, 08.10.12:20 – 12:30 Uhr. Ein unbekannter Täter schlug in der zehnminütigen Abwesenheit der Fahrerin das Fenster der Beifahrerseite eines abgestellten VW Touran mit KH-Kennzeichen ein.

Bingen (ots). Waldalgesheim, 08.10., 12:20 – 12:30 Uhr. Ein unbekannter Täter schlug in der zehnminütigen Abwesenheit der Fahrerin das Fenster der Beifahrerseite eines abgestellten VW Touran mit KH-Kennzeichen ein. Er entwendete die auf dem Sitz stehende Handtasche mit Bargeld, Ausweisen und Kreditkarten. Beim Spaziergang im Wald kam der Geschädigten ein weißer Pick-up mit Binger Kennung entgegen. Ob dieses Fahrzeug in Verbindung mit dem PKW-Aufbruch steht, ist derzeit nicht bekannt. Wer etwas gesehen hat, bitte melden!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell