Diebstahl aus Fahrzeug; Zeugen gesucht!

In der Zeit zwischen dem 26.12.2021,22:00 Uhr und dem 27.12.2021, 07:00 Uhr kam es in der Schulstraße zu einem Diebstahl aus einem Kleintransporter.





Der 35-jährige Besitzer musste am heutigen Morgen vor Fahrtanritt feststellen, dass die Fensterscheibe der Beifahrertür halb offen stand.

Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde seine Geldbörse entwendet, die der 35-Jährige zuvor in der Mittelkonsole abgelegt hatte.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Kirn unter der Telefonnummer 06752/156-0 in Verbindung zu setzen.



