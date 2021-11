Diebstahl auf Baustelle im Waldgebiet Seesbach, oberhalb der L 230

Im Zeitraum vom Freitag, dem 12.11.2021, 15:00 Uhr, bis Montag, dem 15.11.2021, 13:00 Uhr, wurde auf einer Baustelle in Seesbach, oberhalb der L 230 im angrenzenden Waldgebiet, eine Holzwerkzeugkiste aufgebrochen.



Aus dieser Holzwerkzeugkiste wurden mehrere Bauwerkzeuge (Winkelschleifer Bohrmaschine etc.) im Gesamtwert von 600,00 Euro entwendet.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter der Telefonnummer 06752 – 1560 zu melden.



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

