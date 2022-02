Diebstahl an Stihl Gartengeräten; Zeugenhinweise gesucht!

Staudernheim, In den Elfmorgen (ots) – In der Nacht vom 07.02.2022 auf den 08.02.2022 kam es zu einem Diebstahl an hochwertigen Gartengeräten des Herstellers Stihl.

Bis dato unbekannte Täter überstiegen hierzu die Umfriedung eines Anwesens in der Straße In den Elfmorgen in Staudernheim. Dort entwendeten sie die Geräte aus einem unverschlossenen Gartenhaus. Bei den Stihl Geräten handelt es sich um einen Rasenmäher RM448TX, einen Rasenkantentrimmer und einen Freischneider FS40. Der Neuwert der zwei Jahre alten Geräte lag bei 1.000EUR.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion in Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



