Diebstahl an Kfz

Bingen (ots).



Bingen, 26.03., Gustav-Stresemann-Straße, 23:39 – 23:48 Uhr. Mitarbeiter des Truck Centers meldeten den Diebstahl von Kennzeichen an einem LKW, sowie den Aufbruch eines Tankdeckels an einem weiteren LKW. Sprit war glücklicherweise noch nicht eingefüllt.

Auch hier wird um Zeugenhilfe gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell