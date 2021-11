Diebstahl an Kfz

Bingen-Büdesheim, Am Entenbach, 28.11.00:30 Uhr – 29.11.09:30 Uhr. Bislang unbekannter Täter entwendeten im genannten Zeitraum auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr an einem Übungsfahrzeug (Golf 4) alle vier Autoreifen.

Bingen (ots).



Bingen-Büdesheim, Am Entenbach, 28.11., 00:30 Uhr – 29.11., 09:30 Uhr. Bislang unbekannter Täter entwendeten im genannten Zeitraum auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr an einem Übungsfahrzeug (Golf 4) alle vier Autoreifen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell