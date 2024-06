Kirn

Diebstahl an Balkonkraftwerk; Zeugen gesucht!

Von Polizeiinspektion Kirn (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

In der Nacht vom 20.06.2024 auf den 21.06.2024, zwischen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Tschepke-Straße zu einem dreisten Diebstahl an einem Balkonkraftwerk.