Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 09:40 Uhr

Bingen (ots). Bingen Kempten, 17.09., Dreikönigsstraße, 14:30 – 17:30 Uhr. Ein 76-Jähriger öffnete zwei bislang Unbekannten die Haustüre, welche ihn in ein Gespräch verwickelten. Nachdem die 72-jährige Ehefrau vom Einkauf zurückkehrte, entdeckte Sie plötzlich Teile des Schmucks auf dem Schlafzimmerboden und stellte fest, dass mehrere Schmuckstücke fehlten. Als sie ihren Mann befragte, gab dieser an, dass zwei junge Männer im Haus gewesen seien. Eine Personenbeschreibung konnte leider nicht abgegeben werden. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell