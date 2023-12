Bad Kreuznach

Dachstuhlbrand eines Reihenhauses

In der Nacht vom 09.12.2023 auf den 10.12.2023 brach im Dachstuhl eines Reihenhauses in der Straße Herlesweiden in Bad Kreuznach ein Feuer aus und zerstörte den Dachstuhl vollständig.