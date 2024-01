Bad Kreuznach

Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach. Viktoriastraße (ots) – Am Samstag, 13.01.2024 gegen 08:10 Uhr meldet ein Zeuge den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach.