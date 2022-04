Ein in Brand geratener Mülleimer auf einem Balkon im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in Münster-Sarmsheim hat den Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Am Donnerstag gegen 13:45 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf das Feuer, was vor Eintreffen der Feuerwehr durch Anwohner weitestgehend gelöscht wurde. Es wurde niemand verletzt. Ein Gebäudesachschaden entstand ebenso wenig.



