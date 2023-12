Brandstiftungsserie Schöneberg geklärt, 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen und in Untersuchungshaft

Symbolbild Foto: dpa

Der letzte Brand einer aus über 20 Brandereignissen bestehenden Serie ereignete sich am 25.08.2023.



Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalinspektion Bad Kreuznach konnte der dringende Tatverdacht gegen einen mittlerweile 19-jährigen Mann aus Schöneberg begründet werden. Am 07.09.2023 wurde der 19-jährige aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichtes Bad Kreuznach festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Er wurde beim Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt und es wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an. Es besteht Auskunftsvorbehalt der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach.



