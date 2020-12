Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 14:30 Uhr

Bad Kreuznach

Brandstiftung an einem Pferdeunterstand

Ein Zeuge aus Simmertal sah am 19.08.2020, gegen 00:25 Uhr aus dem Fenster und stellte fest, dass ein nicht mehr in Benutzung stehender Pferdeunterstand an der B421 in Vollbrand steht.