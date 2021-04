Brandalarm in Kempten

Bingen (ots). Bingen, 26.04., Mainzer Straße, 13:30-14:15 Uhr. Über die Leitstelle der Berufsfeuerwehr wurde ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort konnte ein Schmorbrand festgestellt werden: Die 82-jährige Mutter oder ihre 48-jährige Tochter hatten anstelle des Backofens versehentlich die Herdplatte angeschaltet, so dass ein darauf befindlicher Gegenstand zu schmoren begann. Die Tochter wurde durch den Rauchmelder geweckt, ging in die verqualmte Küche und holte hier ihre Mutter heraus. Danach flüchteten sich beide auf den Balkon bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Die beiden wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein weiterer Schaden.



