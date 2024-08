Bad Kreuznach

Brand mehrerer Verteilerkästen in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach

Von Polizeidirektion Bad Kreuznach (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Bad Kreuznach. Waldalgesheimer Straße (ots) – Am 10.08.2024 gegen 12:56 Uhr erlangte die PI Bad Kreuznach Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhauses in Bad Kreuznach.