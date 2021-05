Brand in einer Großwäscherei

Am 21.05.2021 kommt es kurz nach 22:00 Uhr, aufgrund bislang ungeklärter Ursache, in einer Großwäscherei in Pfaffen-Schwabenheim zu einer Brandentwicklung.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlagen bereits Flammen aus dem Dach. Zu diesem Zeitpunkt ist die Wäscherei nicht in Betrieb und es befinden sich keine Personen im Gebäude. Die Löscharbeiten dauern insgesamt bis 02:40 Uhr an. Durch die Feuerwehr wird mitgeteilt, dass das Gebäude total beschädigt und einsturzgefährdet ist. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von ca. 500.000 Euro. Zu Personenschäden kommt es nicht.

In der Spitze waren über 100 Kräfte der ortsansässigen Feuerwehren im Löscheinsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



