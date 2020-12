Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 22:00 Uhr

Hahnenbach

Brand eines Wohnanwesens

Gegen 15:05 Uhr kam es am Dienstag in der Garage neben einem Wohnhaus an der L 182 außerhalb der Ortslage von Hahnenbach in Richtung Bundenbach aus noch zu ermittelnder Ursache zu einem Brand, der schließlich auf das Haus übergriff und erheblichen Schaden zur Folge hatte.