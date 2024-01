Brand eines Hauses in Windesheim

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild





Am Freitag, dem 26. Januar 2024, untersuchten Brandermittler der Kriminalpolizei und ein Sachverständiger für Brandursachen den Brandort.



Dabei konnte festgestellt werden, dass der Brand von einem elektrischen Heizgerät ausging. Aus welchem Grund das Gerät in Flammen aufging, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Darüber hinaus haben die Untersuchungen der Rechtsmedizin Mainz bestätigt, dass es sich bei der am Brandort verstorbenen weiblichen Person um die Wohnungsinhaberin handelt.



