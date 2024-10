Am Donnerstag, den 17.10.2024, gegen 09:36 Uhr wird über die Integrierte Leitstelle Bad Kreuznach der Brand einer Lagerhalle in Sommerloch gemeldet.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Beim Brandobjekt handelt es sich um eine industriell genutzte Lagerhalle am Ortsrand, welche durch den Brand komplett zerstört wurde. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an, weswegen auch noch keine abschließende Aussage zur Schadenshöhe getroffen werden kann. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen zur Bandursache aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



