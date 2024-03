Brand durch technischen Defekt an Raumentlüfter

Bad Kreuznach, Bosenheimer Straße (ots) – Am 04.03.2024 gegen 15:20 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung ausgehend vom Keller eines Reihenhauses in der Bosenheimer Straße von Bad Kreuznach gemeldet.

Zur vermeintlichen Brandörtlichkeit wurden Feuerwehr, Rettung und Polizei entsandt. Die Kräfte der Feuerwehr konnten vor Ort den Brand eines Raumentlüfters feststellen. Dieser stand in einem Kellerraum des Anwesens. Der Brand konnte zügig abgelöscht werden. Ersten Ermittlungen zur Folge war der Brand aufgrund eines technischen Defektes am Gerät entstanden.

Die 65-Jährige Anwohnerin konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ergab, dass sie unverletzt geblieben war. Demnach kam es weder zu einem Gebäude, noch zu einem Personenschaden. Die Feuerwehr war mit 31 Kräften im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten musste eine Fahrspur der Bosenheimer Straße für ca. eine Stunde gesperrt werden.



