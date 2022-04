Bingen (ots).



Bingen, 26.04., Ernst-Ludwig-Straße, 14:35 Uhr. Die Feuerwehr meldete einen Brand in einem Dreifamilienhaus. Eine Frau wollte Pommes in Öl frittieren, dabei entzündete sich das Öl. Als selbstständige Löschversuche scheiterten und die Flammen schließlich auf die Küche übergriffen, rief sie die Feuerwehr um Hilfe. Die gesamte Wohnung ist nicht mehr bewohnbar durch Rußschaden und Löschwasser. Vorsorglich wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, es wurde aber keine Rauchvergiftung festgestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell