Bingen, 21.12. L414, 16:55 Uhr. Ein Autofahrer auf der A61 meldete eine brennende Arbeitsmaschine auf einer Baustelle in der Gemarkung Bingen-Dromersheim.

Bingen (ots).



Bingen, 21.12., L414, 16:55 Uhr. Ein Autofahrer auf der A61 meldete eine brennende Arbeitsmaschine auf einer Baustelle in der Gemarkung Bingen-Dromersheim. Vor Ort wurde eine in Flammen stehende Arbeitsmaschine, ein Teerkocher, festgestellt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell