Bingen (ots). Weiler, 19.07., Im Bornacker, 22:35 Uhr. Eine Frau meldete einen möglichen Brand mit Rauchentwicklung und den Geruch nach verbranntem Plastik. Vor Ort trafen die Beamten auf einen bekannten, freischaffenden Künstler. Der 62-Jährige schneidet in seiner Werkstatt mit einem Laserschneidgerät Muster in Holzbretter. Am gestrigen Tag bemerkte er während seiner Pause eine Qualmentwicklung sowie eine ausgefallene Keller-Sicherung. Er stellte fest, dass sich ein Schwelbrand an dem Lasergerät entwickelt hatte und löschte das Feuer mit Wasser ab. Die Feuerwehr, die mit 29 Mann anrückte, musste nur noch wenige kokelnde Holzbretter entfernen. Größere Schäden wurden verhindert. Augenscheinlich war der Transformator durchgebrannt.



