Bingen (ots). Bingen-Dromersheim, 20.01., Untergasse, 10:54 Uhr. Über Notruf ging eine Brandmeldung in einem Wohnhaus ein. Als die Beamten eintrafen, hatte die Feuerwehr, die mit 20 Mann angerückt war, den Brand bereits gelöscht. Ein Elektrogerät hatte sich entzündet. Eine Person wurde vorsorglich aufgrund einer möglichen Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden war nicht entstanden.



