Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 11:10 Uhr

Gensingen, 15.11. Alzeyer Straße, 18:50 – 18:55 Uhr. Ein Bewohner des Anwesens meldete einen Brand in der Küche eines Mehrfamilienhauses.

Bingen (ots). Gensingen, 15.11., Alzeyer Straße, 18:50 – 18:55 Uhr. Ein Bewohner des Anwesens meldete einen Brand in der Küche eines Mehrfamilienhauses. Dieser war mit eigenen Mitteln durch die Bewohner gelöscht worden. Eine Kontrolle der Feuerwehr Gensingen ergab ein vergessenes Essen auf dem Herd, welches sich entzündet hatte und die darüber befindliche Küchenzeile in Brand setzte. Ein Rettungsdienst wurde hinzugezogen, eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell