Bingen – Eingeschränkte Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Bingen

Freitag, 07.05.2021 Auf Grund der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Bingen, kann die Polizeiinspektion Bingen am Freitag, dem 07.05.2021, ab 09:00 Uhr, nicht mehr persönlich aufgesucht werden.

Das Gebäude der Inspektion liegt im Gefahrenradius und muss für die Dauer der Entschärfung geräumt werden. Die Binger Polizei bleibt telefonisch weiterhin unter 06721/905-0 erreichbar, es ist eine Rufumleitung eingerichtet. In Notfällen bitte die 110 wählen.



Die Stadt Bingen hat für alle Fragen rund um die Entschärfung und Evakuierung, ab 08:00 Uhr ein Servicetelefon unter der Nummer 06721/184-184 bis zur Aufhebung der Evakuierung eingerichtet.



