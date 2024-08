Bingen – Auseinandersetzung mit zwei Verletzten – Messer als Tatwaffen

Im Verlauf einer Auseinandersetzung, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Badergasse, erleiden zwei Personen Schnitt- und Stichverletzungen.

Anzeige





Gegen zwei Uhr, am frühen Sonntagmorgen kam es in der Badergasse während eines Aufeinandertreffens zwischen einem 38-jährigen und einem 22-jährigen Binger zu einer Auseinandersetzung. In derem Verlauf wird der 22-Jährige durch Messerstiche verletzt. Der 38-Jährige flüchtet zunächst vom Tatort, kann jedoch kurze Zeit später, in seiner nahgelegenen Wohnung durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er weist ebenfalls mehrere, durch ein Messer verursachte, Verletzungen auf.

Beide werden durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes erstversorgt und in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht.



Die Hintergründe der Tat sind nun ebenso Gegenstand dieser Ermittlungen, wie die Entstehung der Verletzungen. Aufgrund dessen können zur Art der Verletzungen zum derzeitigen Zeitpunkt keine Auskünfte erteilt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell