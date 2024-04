Bad Kreuznach

Betrunkener PKW-Fahrer gibt sich als sein Bruder aus und flüchtet

Von Polizeidirektion Bad Kreuznach (ots)

Bad Kreuznach. Bosenheimer Straße (ots) – Am 30.04.2024 gegen 02:57 Uhr führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Bad Kreuznach in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach mit einem 30 Jahre alten Bad Kreuznacher eine Verkehrskontrolle durch.