Betrunkener E-Scooter Fahrer

Am 03.02.2024 gegen 22:00 Uhr wurde eine Streife der Polizei Bingen auf einen auf dem Radweg parallel zur Saarlandstraße fahrenden E-Scooter aufmerksam welchen sie einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Bei der Kontrolle des 17-jährigen Fahrers konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, was selbiger jedoch leugnete und den Duft auf den von ihm gekauten Kaugummi schob. Der im Nachgang durchgeführte Atemalkoholtest wies jedoch einen Wert von 1,24 Promille aus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Folgen für den anstehenden Führerscheinerwerb des Fahrers haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell