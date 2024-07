Betrunkener Autofahrer schlafend hinterm Steuer angetroffen

Am Montagmorgen (29.07.2024) wurde gegen 00:50 Uhr der Polizei Bad Kreuznach ein schlafender Fahrzeugführer gemeldet.

Anzeige

Dieser hatte einen SUV der Marke Mercedes-Benz vor einer Schrankenanlage (Einfahrt zu einem öffentlichen Parkplatz) in der Kurhausstraße in Bad Kreuznach abgestellt.

Das Fahrzeug wurde bereits zuvor gesucht, da andere Verkehrsteilnehmer den Verdacht hatten, dass der Autofahrer betrunken gewesen sein könnte. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten tatsächlich Alkoholgeruch, ausgehend von dem 36-jährigen Fahrzeugführer, wahrnehmen. Der Fahrzeuglenker beatmete daraufhin ein Atemalkoholtestgerät mit einem Wert von 1,9 Promille. Der nunmehr Beschuldigte, welcher zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach





Telefon: 0671 88110

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell