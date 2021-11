Betrunkener 19-Jähriger überfährt Verkehrszeichen

Bad Kreuznach, Mainzer Straße (ots) – Am 28.11.2021 gegen 03:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Mainzer Straße in Bad Kreuznach, Stadtteil Planig.



Hierbei befuhr ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer, aus Bingen am Rhein, die B428 in Fahrtrichtung Mainzer Straße. Am dortigen Kreisel verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Das Fahrzeug wurde hierbei stark im Frontbereich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer war augenscheinlich stark alkoholisiert, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.



