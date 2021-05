Betrunken und ohne Licht durch Bad Kreuznach

Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße (ots) – Am 30.05.2021 gegen 01:30 Uhr fuhr eine Polizeistreife durch Bad Kreuznach, als den Beamt_Innen eine PKW-Fahrerin in der Salinenstraße auffiel.

Diese schaltete plötzlich das Licht aus und fuhr mit quietschenden Reifen in Richtung Rheingrafenstraße. Mit einiger Verzögerung reagierte sie auf das Anhaltesignal der Polizist_Innen. Bei der Kontrolle der 27-jährigen aus Sitters, fiel direkt starker Atemalkoholgeruch auf. Nach dem die Fahrzeugführerin stolze 2,48 Promille pustete, durfte sie die Kolleg_Innen zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Diesen dürfte sie auch so schnell nicht wiedersehen. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.



