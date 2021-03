Betäubungsmitteldelikte in Bingen am Rhein

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Bei der Kontrolle eines 25jährigen Fahrzeugführers in der Mainzer Straße in Bingen am Rhein am Freitag Vormittag wurden durch die kontrollierenden Beamten betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer festgestellt.



Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Der Fahrzeugführer wurde wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und Besitzes von Betäubungsmitteln beanzeigt.



Betäubungsmittel in Wohnung sichergestellt

In der Nacht zum Samstag beschwerten sich Anwohner aus der Schloß-straße in Bingen-Bingerbrück über überlaute Musik ausgehend aus einer Wohnung. Bei Eintreffen der Streife, stellte diese Marihuanageruch ausgehend aus der Wohnung fest. Bei der anschließenden Nachschau in der Wohnung konnte eine kleine Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Gegen die beiden 27 und 39jährigen anwesenden Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell