Berauschte Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Bingen. Sprendlingen (ots) – Am 08.04.2024 gegen 12:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen an der L415 zwischen Sprendlingen und Ober-Hilbersheim einen in den Landkreis Mainz-Bingen zugelassenen Kleinwagen.

Der darin festgestellte 30-jährige Fahrer war der Streife nicht unbekannt. Er fiel in der Vergangenheit bereits durch eine Vielzahl an Verkehrsdelikten, insbesondere auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln auf. Auch in der aktuellen Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer weiterhin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte dem Fahrer erneut der Konsum von Marihuana sowie auch Amfetamin nachgewiesen werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt unterbunden.



