Berauschte Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Am 16.02.2024 gegen 12:35 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen am Rupertsberg den 36-jährigen Fahrer eines fahrerlaubnispflichtigen Kleinkraftrads.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Der Fahrer gab zunächst an seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben, was jedoch noch vor Ort widerlegt werden kann. Der Beschuldigte war der Polizei bereits hinlänglich bekannt, die Existenz eines Führerscheins eine Lüge. Neben dem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird sich der Fahrer zudem auch noch wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten müssen. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amfetamine. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell