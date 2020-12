Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 23:50 Uhr

Bad Kreuznach

Beleidigungen, Bedrohungen und Schläge gegen Polizeibeamte der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach. Mannheimer Straße (ots) – Am 04.11.2020 gegen 18:30 Uhr wurde in der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach von Zeugen ein Betrunkener gemeldet.