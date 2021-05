Bad Kreuznach

Beim Einbruchsversuch in einen Bad Kreuznacher Elektronikmarkt erwischt: Diebesbande nach Flucht mit Pkw geschnappt

Am Freitagabend meldete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma der Bad Kreuznacher Polizei gegen 23 Uhr mehrere verdächtige Personen, die sich an der Rückseite eines Fachmarktes für Elektronikartikel an einem Container für Elektrogeräte zu schaffen machten.