Beifahrer verursacht Überschlag

Hierbei befuhr der 20-jährige Fahrer aus Hottenbach mit einem Ford Fiesta die B428 aus Richtung Bad Kreuznach Stadt in Richtung KH-Bosenheim. Plötzlich zog der 19-jährige Beifahrer aus Frei-Laubersheim die Handbremse, sodass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich im Straßengraben überschlug. Lediglich der Beifahrer verletzte sich hierbei leicht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, sodass es abgeschleppt werden musste. Den Beifahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



