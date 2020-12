Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 16:50 Uhr

Bad Kreuznach

Bei Handy- und Gurtkontrolle mehrere Verstöße festgestellt

Am 07.10.20 zwischen 13:15 und 14:30 Uhr führte die Polizei Bad Kreuznach eine Kontrollstelle am Mitfahrerparkplatz neben der B41 an der Anschlussstelle Bretzenheim durch.