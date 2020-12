Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 08:10 Uhr

Vermutlich in der Nacht vom 24. auf den 25.09.20 zerstörte ein unbekanntes Fahrzeug das Begrüßungsschild der Gemeinde am Ortseingang Waldlaubersheim.

Der Unfallflüchtige befuhr die K41, aus Fahrtrichtung Rümmelsheim kommend, und kam nach links von der Straße ab. Zudem wurde noch eine angrenzende Hecke beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug setzte seine Fahrt bis zur Ortsmitte unerlaubt fort, was anhand von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch die aufnehmenden Polizeibeamten nachvollzogen werden konnte. Im Bereich einer Kreuzung verliert sich dann diese Spur. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.



