Bingen, 21.12., Basilikastraße, 20:28 Uhr. Im Laufe des Abends machte eine 32-Jährige Bekanntschaft mit einem obdachlosen 36-Jährigen. Beim gemeinsamen Glühweintrinken bedrohte der Mann die Frau plötzlich mit einer Pistole und mit Schlägen. Die herbeigerufenen Beamten legten dem Mann sicherheitshalber Handfesseln an. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole um eine sogenannte Kinder-Softair-Pistole handelte. Da der Mann extrem alkoholisiert war und in der Stimmung stark schwankte, wurde er auf die Dienststelle gebracht und zwecks Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.



