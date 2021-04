Bingen (ots). Sankt Johann, 22.04., Obergasse, 19:00 Uhr. Eine Frau trat gegen den Hund eines 54-Jährigen. Das Tier wurde daraufhin in die Luft geschleudert. Daraus erfolgte ein verbaler Streit zwischen den beiden, woraufhin die Frau sogar noch mit ihrem Freund an der Wohnadresse erschien und den Mann zur Rede stellen wollte. Hier kam es zu einer versuchten Körperverletzung und Bedrohung durch den Freund.



