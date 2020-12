Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 10:39 Uhr

Am 30.07.20 um 17:06 Uhr befuhr ein 31 jähriger Mann mit seinem Auto die Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach, aus Richtung der Innenstadt kommend, in Richtung Bosenheim.

Rechts neben dem Autofahrer fuhr ein 41 jähriger Mann mit seinem Pedelec auf dem dortigen Fahrradweg in die gleiche Richtung. Der Autofahrer wollte schließlich nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er den Fahrer des Pedelecs. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der Fahrradfahrer verletzt (Risswunde am Unterarm, Prellungen und Schürfwunden). Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.



